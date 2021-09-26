كورونا في ايران.. تسجيل 13 ألفا و792 إصابة و288 حالة وفاة جديدة

أعلنت وزارة الصحة والعلاج والتعلیم الطبي الايرانية عن تسجيل 13 ألفا و792 إصابة و288 حالة وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت العلاقات العامة بوزارة الصحة الايرانية في تقريرها اليومي “منذ ظهر أمس السبت ولغاية ظهر اليوم الاحد تم تسجيل 13 ألفا و792 إصابة جديدة بفيروس كوفيد- 19 وفق معايير التشخيص النهائية ليرتفع اجمالي الاصابات الى 5 ملايين و 533 ألفا و520 إصابة مؤكدة”.

واوضحت ان من بين المصابين الجدد، تم ادخال الفا و926 مصابا الى المستشفيات لتلقي العلاج.

واضافت ان 6 الاف و320 شخصا من المصابين بفيروس كورونا ما زالوا في حالة حرجة ويخضعون للعناية الفائقة.

ولفت تقرير وزارة الصحة الى تعافي 4 ملايين و944 ألفا و87 شخصا من المصابين بفيروس كورونا لغاية الآن.

واشار التقرير الى تسجيل 288 حالة وفاة من المصابين بفيروس كوفيد 19 خلال 24 ساعة الماضية ليرتفع اجمالي عدد الوفيات الى 119 الفا و360 حالة وفاة.

واوضحت بانه تم لغاية الآن اجراء 31 مليونا و756 ألفا و999 إختبارا للكشف عن الاصابة بالفيروس.

المصدر: وكالة مهر