جيش العدو يعترف بإصابة ضابط وجندي بجراح خطيرة خلال الاشتباكات مع مقاومين غرب جنين

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، إصابة ضابط وجندي بجروح خطيرة، خلال تصدي مقاومين فلسطينيين لعملية الاقتحام التي نفّذتها قوات خاصة صهيونية صباح اليوم الأحد، في قرية برقين غرب جنين بالضفة الغربية.

وفرضت رقابة الاحتلال في وقت سابق، تعتيمًا على احتمال إصابة أو مقتل جنود خلال الاشتباكات التي دارت في الضفّة الغربية، عقب اقتحام قوات الاحتلال لمناطق عدة فيها.

واستشهد خمسة فلسطينيين وأصيب نحو عشرة آخرين، برصاص الاحتلال في قريتي برقين غرب جنين، وبدّو قضاء القدس المحتلة.

وذكر مصدر عسكري صهيوني لصحيفة “يديعوت أحرونوت”، أن “العملية التي نفذت تم التجهيز لها منذ أيام”.

المصدر: فلسطين اليوم