أبو حمزة: مقاتلونا تصدوا ببسالة لتوغل العدو في جنين وأوقعوا إصابات محققة بصفوفه – موقع قناة المنار – لبنان
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September 26 2021 - 13:12

أبو حمزة: مقاتلونا تصدوا ببسالة لتوغل العدو في جنين وأوقعوا إصابات محققة بصفوفه

منذ 46 mins 26 September، 2021
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عربي وإقليمي - فلسطين

أكد الناطق العسكري باسم سرايا القدس أبو حمزة، اليوم الأحد، أن مقاتلي السرايا تصدوا ببسالة للتوغل الصهيوني في جنين، وخاضواً اشتباكًا بطوليًا مع قوات الاحتلال.

وقال أبو حمزة في تغريدة له عبر قناته على التلغرام: “مقاتلونا الأبطال تصدوا ببسالة للتوغل في جنين وخاضوا اشتباكاً بطولياً مع قوات الاحتلال وأوقعوا إصابات محققة في صفوف العدو”.

واعترف العدو الصهيوني بإصابة ضابط ومجند من وحدة دوفدفان بجروح خطيرة الليلة الماضية خلال الاشتباك المسلح مع المقاومين الفلسطينيين في برقين قرب جنين بالضفة الغربية.

المصدر: سرايا القدس

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