بالصور والفيديو | هكذا تبدو أجواء كربلاء المقدسة عشية ليلة الأربعين

تشهد مدينة كربلاء المقدسة حشوداً مليونية لاحياء ذكرى اربعين شهادة الامام الحسين عليه السلام بعد غد الاثنين. ولا تزال وفود الزوار تصل الى المدينة من داخل العراق وخارجه بأعداد كبيرة للمشاركة في احياء هذه المناسبة العظيمة وسط إجراءات امنية مشددة تقوم بها قيادتا العمليات والشرطة.

وكما يواصل الملايين زحفهم سيراً على الأقدام باتجاه كربلاء المقدسة، في حين تنتشر المواكب الخدمية على جوانب الطرقات، لتأمين حاجات الزوار، من العراق وخارجها.

وترافق الخطة الامنية خدمات صحية واسعة مع تخصيص الاف السيارات وثلاثا وعشرين قطارا لنقل الزوار من والى المحافظات الجنوبية.أعلن الحشد الشعبي عن مشاركة تسعة الاف وخمسمئة عنصر من قواته لتأمين الزيارة اضافة الى الاف المتطوعين.

المصدر: المنار + العتبة الحسينية المقدسة