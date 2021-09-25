الإمارات تعلن تشكيلاً وزارياً جديداً للحكومة الاتحادية

أعلنت الإمارات العربية المتحدة السبت عن تشكيل وزاري جديد للحكومة الاتحادية للبلاد، حسبما أعلن نائب الرئيس وحاكم دبي، محمد بن راشد آل مكتوم السبت. وقال ابن راشد في تغريدة على (تويتر)، “مع التشكيل الجديد نعلن أيضاً عن منهجية جديدة للعمل الحكومي الاتحادي للخمسين عاماً الجديدة”.

كما أعلن عن “تعيين الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائباً لرئيس مجلس الوزراء وزيراً للمالية”. وشملت التغييرات تعيين عبد الله بن سلطان بن عواد النعيمي وزيراً للعدل، وتعيين عبد الرحمن العور وزيراً للموارد البشرية والتوطين. وأظهرت قائمة التعديلات احتفاظ وزير الطاقة سهيل المزروعي بمنصبه.

المصدر: سبوتنيك