قائمة بأكثر الدول العربية والأجنبية تسجيلاً لإصابات كورونا

كشفت “رويترز” في إحصاء لها أن” أكثر من 230.9 مليون نسمة أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم”، وأن عدد الوفيات جراء هذا الفيروس بلغ 4 ملايين و937712 وفاة. وأشارت “رويترز” إلى أن حالات الإصابة بفيروس كورونا سجلت في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر كانون الأول 2019. وبحسب “رويترز”، فإن الولايات المتحدة تصدرت دول العالم من حيث عدد الإصابات بهذا الفيروس، حيث بلغ في هذه الدولة 42769802 حالة إصابة، وسجلت و684950 وفاة بسبب هذا الفيروس.

2- الهند 33594803 حالة إصابة / 446368 حالة وفاة.

3- البرازيل 21308178 حالة إصابة / 592964 حالة وفاة.

4- بريطانيا 7565867 حالة إصابة / 7565867 حالة وفاة.

وعلى صعيد الدول العربية، فأشارت “رويترز” إلى أن القائمة بأكثرها من حيث عدد الإصابات وترتيبها عالميا في القائمة الإجمالية، جاءت بالشكل الآتي (وفق عدد الإصابات بفيروس كورونا والوفيات):

23 – ( الأولى عربيا) العراق: 1990316حالة إصابة/ 22039 حالة وفاة.

36 – (الثانية عربيا) المغرب 925507 حالات إصابة/ 14076 حالة وفاة.

41 – (الثالثة عربيا) الأردن 818358 حالة إصابة/ 10653 حالة وفاة.

44 – (الرابعة عربيا) الإمارات 733972 حالة إصابة/ 2083 حالة وفاة.

46 – (الخامسة عربيا) تونس 703059 حالة إصابة/ 24676 حالة وفاة.

49 – (السادسة عربيا) لبنان 620552 حالة إصابة/ 8318 حالة وفاة.

المصدر: روسيا اليوم