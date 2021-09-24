نائب الأمين العام لحزب الله للمنار: رصيد حزب الله مهم جداً على مستوى كل البلاد ولدى الحزب حلفاء من جميع الأطراف والفئات – موقع قناة المنار – لبنان
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September 24 2021 - 21:52

نائب الأمين العام لحزب الله للمنار: رصيد حزب الله مهم جداً على مستوى كل البلاد ولدى الحزب حلفاء من جميع الأطراف والفئات

منذ 11 mins 24 September، 2021
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