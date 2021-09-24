“الغارديان”: القوات البريطانية مسؤولة عن مقتل حوالي 300 مدني أفغاني

كشفت صحيفة “الغارديان” أن “بريطانيا مسؤولة عن مقتل 86 طفلا وأكثر من 200 مدني بالغ، خلال الحرب في أفغانستان، مع تعويض بلغ 2380 جنيها إسترلينيا (3266 دولار) عن كل روح فقدت”.

وقالت الصحيفة “إنها حصلت على سجلات رسمية تابعة لوزارة الدفاع البريطانية، ما يظهر ان أصغر ضحية مدني مسجل هو طفل يبلغ من العمر 3 سنوات”، ولفتت الى أن “أحد أخطر الحوادث تمثل بمنح نحو 4 آلاف جنيه إسترليني، كتعويض لعائلة بعد مقتل أربعة أطفال بالرصاص في حادث وقع بشهر ديسمبر/كانون الاول سنة 2009”.

وأضافت الصحيفة “أظهرت سجلات التعويضات أن الجيش البريطاني دفع 688 ألف جنيه إسترليني (حوالي 945 دولار) عن حوادث شملت 289 حالة وفاة بين عامي 2006 و2013 ، وهو العام الأخير من العمليات القتالية البريطانية في البلاد، مما يعني أن متوسط التعويض الذي دفعته وزارة الدفاع لكل مدني قتل كان 2380 جنيها إسترلينيا (3266 دولار).

المصدر: روسيا اليوم