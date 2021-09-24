“الجهاد”: لرص الصفوف بمواجهة مخططات الاحتلال الاسرائيلي

نظمت حركة “الجهاد الإسلامي” صلاة الجمعة أمام مقر “اللجنة الدولية للصليب الأحمر” في مدينة غزة، تضامنا مع الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال.

وخلال خطبة الجمعة، أكد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي الشيخ خضر حبيب ان “كل الخيارات والطرق والوسائل متاحة أمام المقاومة للإفراج عن الاسرى وفي مقدمتها خطف الجنود الصهاينة مهما بلغت التضحيات من أجل تحرير الاسرى”.

ولفت حبيب الى أن “العدو الصهيوني يستهدف كل مكونات الشعب الفلسطيني”، ودعا إلى “نبذ الوحدة والخلاف ورص الصفوف لمواجهة مخططات الاحتلال”، وأكد ان “وحدة الحركة الاسيرة هي الصخرة التي تتحطم عليها مؤامرات السجان ومصلحة السجون”.

المصدر: فلسطين اليوم