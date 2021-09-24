الراعي من بعبدا: لعدم تدخل السياسيين في شؤون الحكومة – موقع قناة المنار – لبنان
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September 24 2021 - 12:38

الراعي من بعبدا: لعدم تدخل السياسيين في شؤون الحكومة

منذ 57 mins 24 September، 2021
لراعي من بعبدا: لعدم تدخل السياسيين في شؤون الحكومة وفصل السلطات أساسي كما فصل الدين عن الدولة وللشعب اللبناني المنتشر حقه في الاقتراع
لبنان

 أكد البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، بعد لقائه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، أنه “لدينا أملاً كبيراً طالما لدينا حكومة وأشخاص فيها ملتزمون ومعروفون، فلا خوف على لبنان بأن ينطلق إلى الأمام”، معتبراً أن “البيان الوزاري حمل عناوين خطة عمله ونحن نعطي الثقة الكاملة للسلطة المسؤولة وما يعنينا أن نعمل لخدمة الوطن وجميع اللبنانيين”. وقال “لبنان وطن ذا سيادة وأمن ودستور وعلى الدولة أن تقوم بدورها، وأدعو الإعلاميين الى عدم “نشر الغسيل” أمام كل الناس والى نشر صورة لبنان الإيجابية.

وأعرب الراعي عن تمنيه على السياسيين “عدم التدخل في شؤون الحكومة”، لافتاً إلى أن “فصل السلطات أساسي، كما أن فصل الدين عن الدولة أمر هام”. كما أكد الراعي على أن “يبقى للمجلس النيابي النظر في كيفية ممارسة الشعب اللبناني المنتشر حقه في الاقتراع”.

المصدر: الوكالة الوطنية

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