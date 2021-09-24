تحطم مروحية في الشرق الأقصى الروسي

أفادت وكالة “تاس” نقلا عن مصادر في هيئات الطيران الروسية بأن مروحية “كا 27″ طاقمها 3 أفراد تحطمت في شبه جزيرة كامتشاتكا بالشرق الأقصى الروسي.

وأكدت المصادر أنه تم العثور على حطام المروحية على جبل أوسترايا على ارتفاع نحو 950 مترا فوق سطح البحر.

وأضافت المصادر أنه لا توجد معلومات حتى الآن عن مصير طاقم المروحية المكون من 3 أشخاص.

وفي وقت سابق أفادت المصادر لـ”تاس” بأنها تلقت معلومات عن “هبوط قاس” للمروحية في المنطقة المذكورة.

وكانت المروحية تنفذ تحليقا تدريبيا وتابعة لجهاز الأمن الفدرالي الروسي، حسب المعلومات الأولية.

المصدر: وكالات