الآلاف يواصلون مسيرهم الى كربلاء لاحياء زيارة أربعين الإمام الحسين (ع)

يواصل آلاف الزوار مسيرهم مشياً على الأقدام من مختلف المناطق في العراق، باتجاه كربلاء لإحياء زيارة أربعين الإمام الحسين عليه السلام، على امتداد مئات الكيلومترات.

ويشهد طريق النجف – كربلاء، وهو طريق المشاية، تدفق ملايين الزوار من عراقيين وعرب وإيرانيين وأجانب، متوجهين الى مدينة كربلاء حيث يتجمع الملايين حول القبتين الذهبيتين لمرقدي الإمام الحسين (ع) وأخيه العباس (ع)، في أكبر تظاهرة بشرية يعرفها التاريخ.

وأعلنت الأمانة العامة للعتبة الحسينية، اليوم الخميس، نشر فرق خاصة لتوزيع الكمامات وتقديم الخدمات الصحية المتنوعة خلال فترة إحياء مراسم زيارة أربعين الامام الحسين (ع) في كربلاء. وبحسب معاون الأمين العام للشؤون الفكرية والثقافية في العتبة، أفضل الشامي، فإن “هذه الفرق تم توزيعها في مداخل الصحن الحسيني الشريف لتوزيع الكمامات على الزائرين”.

وقال الشامي إنه “تم تجهيز الفرق بأعداد كبيرة من الكمامات، وتم توزيع 26 فرقة مكونة من 700 مسعف لتقديم الخدمة على مدار 24 ساعة دون توقف”. وأوضح أن “العتبة الحسينية وفرت سيارات شحن خاصة بنقل الحالات الطارئة الى اقرب نقطة”.

ويسير ملايين المسلمين سنوياً، من عدة مناطق عراقية بإتجاه مدينة كربلاء، وسط العراق، في يوم 20 صفر الهجري، لأداء زيارة الأربعينية، والتي تأتي بعد 40 يوم من ذكرى استشهاد الإمام الحسين عليه السلام واهل بيته في كربلاء في العاشر من شهر محرم الهجري.

المصدر: يونيوز