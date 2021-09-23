المقداد: نهدف لتحسين علاقتنا مع الأمم المتحدة ونطالب بزيادة حجم المساعدات

صرّح وزير الخارجية السوري فيصل المقداد الخميس، أنه يعتزم لقاء الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، على هامش الجمعية العامة ليؤكد له “رغبة دمشق بناء علاقات أفضل مع المنظمة العالمية”. وقال المقداد لوكالة سبوتنيك “سنطلب من الأمم المتحدة أداء دورها، وسنطلب الحفاظ على ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه الرئيسية، وسنعلن له أننا نسعى جاهدين من أجل علاقة أفضل مع منظومة الأمم المتحدة”. وأضاف المقداد، رداً على سؤال حول ما إذا كان يتوجب على الدول الأخرى زيادة حجم المساعدات لسوريا “بالطبع نعم، إن العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة وكذلك الإجراءات القسرية الأحادية تخنق الشعب السوري”؛ مشيراً إلى أن، الوضع الاقتصادي للبلاد في ظل الصراع المستمر قد تدهور بشكل أكبر في الآونة الأخيرة.

وأكد المقداد أن “معدل الفقر ارتفع، و نقص حاد في الأدوية. علاوة على ذلك، ليس لدينا ما يكفي من الأدوية الأساسية لعلاج مرضى السرطان، فضلاً عن الأمراض الأخرى، بما في ذلك فيروس كورونا”. هذا ويعقد الأسبوع رفيع المستوى لدورة الجمعية العامة للأمم المتحدة في الفترة من 21 إلى 27 أيلول/سبتمبر الجاري. وفي نهاية أيلول/ سبتمبر، سيُعقد ما يسمى بجزء “الاجتماعات الرفيعة” بشكل تقليدي بمشاركة رؤساء وحكومات الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.

المصدر: سبوتنيك