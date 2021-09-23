أبرز عناوين الصحف اللبنانية الصادرة اليوم الخميس 23-09-2021

الأخبار

تفعيل النقل المشترك: بـ 60 مليون دولار فقط!

حملة التشكيك بالبيطار تتوسع: دياب والمشنوق وفنيانوس يطلبون تنحيته

‫فوضى تسعير المحروقات تشرّع السوق السوداء

موقوف نيترات البقاع يتّهم الصقر بالتنسيق مع الأميركيين

النهار

الحريري – ميقاتي حكوميّاً بين التقارب والاختلاف

اللواء

«مافيا البنزين» تهز سمعة الحكومة وتلعب بالدولار!

الإليزيه يشترط تنفيذ الإصلاحات قبل التدفقات المالية.. وتأييد كويتي وأردني لميقاتي

الديار

المافيات تحكم البلد «وجنون الأسعار والطوابير» مستمران وتحقيقات المرفأ «اللغم الأكبر»

جهد اميركي سعودي لاجراء الانتخابات باشراف دولي ورعاية لوائح الحراك؟

غزل عوني جنبلاطي في الجبل يقلق الحريري وجعجع وإرسلان

الجمهورية

الانتخابات وفق القانون الحالي

ملفات حكومية متفجرة

دعم مشروط للحكومة .. دراسات لإعمار الـــمرفأ .. والانتخابات في 27 آذار

البناء

عبد اللهيان محور اجتماعات وزراء الخارجية في نيويورك: الاتفاق النووي والعلاقات مع سورية

ملف المحروقات أكبر تحديات الحكومة… الطوابير والتهريب سيستمرّان بعد رفع الدعم

معركة المحقق العدلي مع المجلس النيابي تقترب من اللحظة الحرجة أمام محكمة التمييز

المصدر: صحف