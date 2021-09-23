أبرز أسرار الصحف اللبنانية الصادرة اليوم الخميس 23-09-2021

البناء

• توقعت مصادر حكومية أن تدعو فرنسا لمؤتمر لدعم لبنان مطلع شهر تشرين الأول المقبل لتأمين ثلاثة مليارات دولار وفقاً للخطط التي تتمّ مناقشتها غداً مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، وفي طليعتها ملف الكهرباء وربطه بأنابيب الغاز.

• دعت مصادر دبلوماسية لقراءة أبعاد اجتماع وزراء خارجية المنطقة بمشاركة إيران والسعودية وتركيا ومصر وفرنسا والأردن والعراق وقطر والجامعة العربية والمؤتمر الإسلامي والذي شكلت إعادة العلاقات الطبيعية مع سورية موضوعه الرئيسي.

النهار

• عُلم أنّ وزيراً سابقاً قد يرشحه رئيس حزبه في العاصمة وفي دائرة فيها ثقل انتخابي لحليفه المقاوم، في رسالة موجهة إلى زعيم سياسي بارز.

• لا تزال الأوساط السياسية تضج بخبر شاع أخيرا عن تمضية أحد السياسيين النافذين إجازة سريعة في دولة أوروبية مع احد رموز تجارة النفط اللبنانيين المرفوعة في حقه دعاوى قضائية.

• “تشتبه” جهات عدة في أن ترك الشركات المستوردة للمحروقات لا تتقاضي سعر المازوت إلا بالدولار بعد رفع الدعم عن المادة يهدف إلى “شفط” بقايا الدولار التي يحتفظ بها الناس في المنازل.

اللواء

• اهتم سفراء أجانب بملف قضائي، بدأ يأخذ أبعاداً غير متوقعة، ويحاولون توثيق ما يجري، لإعداد التقارير اللازمة.

• ابتلع المسؤولون في مؤسسة مياه بيروت ألسنتهم، ولاذوا بالصمت، بعد انقطاع المياه عن المنازل في العاصمة، منذ ثلاثة أسابيع تقريباً..

• أعطى تصريح قطب وسطي، انطباعاً قوياً حول صحة ما يشاع عن تبدلات في المشهد الذي يلي الانتخابات..

الجمهورية

• يعتزم نواب في أحد أقضية جبل لبنان الترشح للإنتخابات المقبلة وبدأوا معركتهم وجس نبض المفاتيح الإنتخابية وعقد لقاءات.

• إشتكى وزير سابق من مضايقات تعرض لها بسبب إجازة أمضاها مع عائلته في فندق لبناني بدعوة من صاحبه.

• تبّين أن أحد الوزراء يسعى الى تسمية زميل سابق له كمستشار قبل أن يتلقى تنبيها من القيام بخطوة علنية بوجود الواتس آب.

المصدر: صحف