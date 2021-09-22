موسكو تنتقد بايدن

أعرب الكرملين عن “أسفه لعدم تحدث الرئيس الأمريكي جو بايدن في كلمة ألقاها من منصة الجمعية العامة للأمم المتحدة الثلاثاء عن أهمية بناء علاقات دولية على أساس الاحترام المتبادل”.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف الأربعاء “للأسف لم نسمع تصريحات مفادها أن العلاقات يجب بناؤها على أساس الاحترام المتبادل ومراعاة مصالح الآخر، وعلى أساس المساواة”، وتابع “لكنها مبادئ نتمسك بها نحن”.

وأشار بيسكوف إلى أن “الأهم بالنسبة لموسكو هو أن بايدن تحدث عن انتهاء الحروب وافتتاح عهد الدبلوماسية، وهو كلام من المشجع سماعه بلا أي شك”.

المصدر: روسيا اليوم