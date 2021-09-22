الوزير حمية اطلع على خطط تعنى بقطاع النقل وسكك الحديد

واصل وزير الأشغال العامة والنقل الدكتور علي حمية دراسة ملفات المديريات التابعة للوزارة، لوضع استراتجية عمل شاملة لكل المشاريع ليكون لديه رؤية متكاملة لكل مرافق قطاع النقل العام.

وعقد الوزير حمية اليوم اجتماعا مع رئيس مجلس الإدارة المدير العام لمصلحة سكك الحديد والنقل المشترك زياد نصر، في حضور مدير الادارة المشتركة منير صبح، للاطلاع على الخطط والمشاريع التي تعنى بقطاع النقل العام وسكك الحديد.

وكان شرح مفصل لعدد من المشاريع الحيوية والمراحل التي وصل اليها كل مشروع، ليصار الى استكمال تنفيذها وفق رؤية متكاملة، وتم التداول في الحل الانسب الذي يمكن اعتماده راهنا لتفعيل النقل المشترك في مواجهة الاعباء الناجمة عن الازمة الاقتصادية الراهنة التي ترافقت مع ارتفاع اسعار المحروقات، من خلال استحداث منظومة متكاملة للنقل المشترك يربط مختلف المناطق اللبنانية، بإعتبار النقل من سلم الأولويات لأنه يعنى بشؤون شرائح المجتمع.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام