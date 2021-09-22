إيران: تشكيل الحكومة اللبنانية خطوة مهمة للتغلب على المشاكل وتحقيق تطلعات الشعب اللبناني المقاوم

هنأ وزير الخارجية الايراني حسين أمير عبد اللهيان في رسالة بعثها إلى وزير الخارجية اللبناني، بتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة.

ووصف أمير عبداللهيان تشكيل الحكومة اللبنانية بأنها خطوة مهمة للتغلب على المشاكل وتحقيق تطلعات الشعب اللبناني المقاوم، مضيفا إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تؤمن بالسلام والاستقرار في لبنان من خلال الديموقراطية والوئام وتحقق التماسك الداخلي بعيدا عن التدخل الخارجي.

وأكد وزير الخارجية الإيراني أن اللبنانيين الذين حققوا مع المقاومة والجيش اللبناني إنجازات باهرة في مقاومة الإرهاب والاحتلال والجماعات التكفيرية، سيكونون قادرين على حل مشاكل بلادهم، وبالتالي سيتجهون نحو الازدهار والتقدم.

واضاف عبداللهيان إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية ستقف دائما إلى جانب اللبنانيين حكومةً وشعباً، وتعلن استعدادها لتطوير العلاقات الشاملة مع لبنان كما كانت على الدوام.

المصدر: وكالة ارنا