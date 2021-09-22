ما هو “السلاح السري” للمناعة؟

حدد الطبيب والمدون الروسي فيليب كوزمينكو، ثلاث خطوات لتقوية المناعة في مقابلة مع سبوتنيك.

وقال إن الطريقة الأكثر موثوقية لتقوية دفاعات الجسم هي التطعيم ضد الأمراض الخطيرة مثل كوفيد-19 والإنفلونزا، وهذه هي الخطوة الأولى والرئيسية التي ستساعد في الحفاظ على الصحة أثناء موسم الأمراض.

أضاف: “التوصية الرئيسية هي أن تتصرف بجرأة وأن تحصل على التطعيم. التطعيم هو تمرين شامل لنظام المناعة لدينا لمنع الغزو اللاحق للعدو، أي الممرض. أوصي بالتطعيم ضد كورونا، وبعض “الوسائل المساعدة” يمكن أن تزيد من قدرة الجسم على مقاومة العدوى الفيروسية المختلفة التي تصيب في الخريف.

وتابع: “يمكنك شرب الشاي مع العسل والليمون والزنجبيل، يمكنك شرب الكاكاو. يمكنك تناول المزيد من الفواكه التي تحتوي على فيتامين سي، فهذه مواد مساعدة جيدة”.

وأخيراً، هناك “سلاح سري” يمنح الجسم ميزة جدية في مكافحة العدوى.

هذا السلاح السري لعمل المناعة بشكل جيد هو المشي. يجب أن يمشي الشخص خمسة آلاف خطوة يوميًا. بدون هذا الحد الأدنى، اعتبر أن مناعتك قد دمرت”.

وحذر الطبيب من أن تقوية المناعة يجب أن تقترن بالالتزام بقواعد المسافة الاجتماعية والنظافة.

واختتم بالقول: “بالطبع، ابتعد عن الأشخاص الذين يحتمل أن يكونوا معديين – الذين يعطسون وينفثون أنفهم. النصيحة الأخيرة هي أن تغسل يديك عندما تريد أن تلمس وجهك أو تلمس الطعام”.

المصدر: سبوتنيك