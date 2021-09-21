سيارة بيك اب اجتاحت محطة في حولا والاضرار مادية وتوقف تعبئة الوقود – موقع قناة المنار – لبنان
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September 21 2021 - 23:34

سيارة بيك اب اجتاحت محطة في حولا والاضرار مادية وتوقف تعبئة الوقود

منذ 45 mins 21 September، 2021
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لبنان

اقدم المدعو ف.ر. على اقتحام محطة شفيق سليم في بلدة حولا، بواسطة “بيك اب” يقوده، ما ادى الى تضرر عدد من الدراجات النارية التي كانت متواجدة هناك، بالاضافة الى واجهة المحل داخل المحطة وسيارة صاحب المحطة من دون ان يصاب احد بأذى.

واعلنت المحطة في بيان، انه “بعد قيام أحد الأشخاص باقتحام المحطة بآليته والتسبب بخسائر مادية كبيرة، توقفت تعبئة الوقود في المحطة وتتم متابعة الأمر مع القوى الأمنية، وستعاود التعبئة لكل السيارات بالتنسيق مع البلدية، بعد الانتهاء من معالجة هذا الاعتداء”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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