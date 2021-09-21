الحاج حسن تابع مع ابي رميا ومعلوف ملف تسويق التفاح: تصريف الانتاج الزراعي سيكون على سلم أولويات الوزارة

أكد وزير الزراعة الدكتور عباس الحاج حسن ان “تصريف الانتاج الزراعي اللبناني سيكون على سلم أولويات الوزارة خلال اللقاءات التي سيعقدها اليوم وخلال الأيام المقبلة مع سفراء كل من مصر، الاردن، العراق، والامارات العربية المتحدة”، لافتا إلى أنه “سيجري الاتصالات اللازمة للمساعدة في توفير المحروقات للبرادات”.

كلام الحاج حسن جاء خلال استقباله عضو تكتل “الاصلاح والتغيير” النائب سيمون ابي رميا في مكتبه بالوزارة. وتطرق البحث إلى ملف تسويق التفاح وحل الاشكال القائم بين بلدتي العاقورة وبيت مشيك، بالإضافة الى مشروع القانون الذي تقدم به ابي رميا لاعفاء المدخلات الزراعية من الرسوم الجمركية والضرائب لتحفيز القطاع الزراعي وتخفيف الاعباء المالية عن المزارعين. كما شمل البحث اطلاق مبادرات لانشاء مصانع لانتاج كومبوت التفاح في منطقة جبيل.

ابي رميا

ولفت ابي رميا في تصريح بعد اللقاء، الى ان “الزيارة تأتي في اطار تقديم التهاني بعد نيل الحكومة ثقة المجلس النيابي”، واصفا وزير الزراعة بالوزير “الواعد”.

وأشار الى ان “ملف تسويق التفاح يشكل موضوعا حيويا لان مزارعي التفاح يئنون من ضعف تصريف انتاجهم ووقوعهم تحت سطوة التجار الذين يحددون اسعارا لا توفر حياة كريمة للمزارعين، بالاضافة الى مشكلة توفير المازوت لبرادات التفاح”.

ولفت إلى ان “بلدية العاقورة سبق أن قدمت كتابا لوزير الزراعة السابق، بالاضافة الى مراجعة الى مجلس شورى الدولة، للاحتكام الى القانون والاحكام القضائية الصادرة في هذا الملف”.

معلوف

كما استقبل الحاج حسن عضو تكتل “الاصلاح والتغيير” النائب ادي المعلوف، وتطرق البحث الى شؤون زراعية مختلفة وفي مقدمها مساعدة مزارعي التفاح وتصريف إنتاجهم.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام