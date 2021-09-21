“فايزر”: لقاحنا المضاد لكورونا فعال للأطفال بين 5 و11 عاما

قالت شركة “فايزر” الأمريكية إن لقاحها المضاد لكورونا ثبتت فعاليته مع الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و11 عاما.

وأضافت الشركة في بيان أنها ستسعى إلى الحصول على موافقة الولايات المتحدة على استخدام اللقاح مع هذه الفئة العمرية قريبا، في خطوة رئيسية نحو بدء حملات لتطعيم الصغار.

وقال الدكتور بيل غروبر، نائب رئيس “فايزر”، إن الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و11 عاما، تطورت لديهم، بعد الجرعة الثانية، مستويات من الأجسام المضادة لمكافحة فيروس كورونا تعادل قوة الأجسام المضادة التي تكونت لدى المراهقين والشباب الذين يحقنون بالجرعة العادية.

وبحسب غروبر، فإن جرعة الأطفال ثبت أنها آمنة، مع ظهور أعراض جانبية مؤقتة مماثلة أو أقل – مثل التهاب الذراعين أو الحمى أو الألم – من التي يعاني منها المراهقون.

المصدر: اسوشيتد برس