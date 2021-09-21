الولايات المتحدة تعلن رفع عدد اللاجئين الذين ستستقبلهم العام المقبل – موقع قناة المنار – لبنان
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September 21 2021 - 00:20

الولايات المتحدة تعلن رفع عدد اللاجئين الذين ستستقبلهم العام المقبل

منذ 25 mins 20 September، 2021
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