وزير الدفاع الإيراني: سنرد بقوة على أي حماقة للعدو

أكد وزير الدفاع الإيراني العميد محمد رضا اشتياني أن الشعب الإيراني وبلا شك سيرد بقوة على أي اجراء أحمق للعدو وسيدفع الاعداء ثمنا باهظا لأي اعتداء.

وفي كلمة له امام كبار مسؤولي وزارة الدفاع، قال العميد اشتياني ان ايران اعلنت مرارا ان القدرات الدفاعية للشعب الايراني وما حققه من تقدم في المجال التقني والعلمي يوظف للدفاع عن حدود الجمهورية الاسلامية وسيادتها، ويستخدم للرد على أي تهديد أو اعتداء محتمل.

واعتبر آشتياني ان الايادي الشيطانية والانظمة المرتبطة بالقوى الخاوية تلجأ الى التخرصات والاتهامات عندما ترى نفسها عاجزة وفاشلة.

واضاف ان الكيان الصهيوني الذي مُني على الدوام بهزائم كبرى أمام الشعب الايراني، لم يتمكن الاَ من صب حقده وغضبه على الاطفال والنساء، هذا الكيان لايُنتظر منه غير هذه المهاترات.

وشدد وزير الدفاع على ان ايران ماضية في تطوير قوتها الدفاعية والعسكرية في ظل استراتيجيتها الدفاعية وان الشعب الايراني سيرد بقوة على أي حماقة للعدو.

المصدر: وكالة ارنا