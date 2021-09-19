أ.ف.ب: المتحدث باسم الحكومة الفرنسية يقول إن اتصالا هاتفيا سيجرى قريبا بين ماكرون وبايدن – موقع قناة المنار – لبنان
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September 19 2021 - 16:42

أ.ف.ب: المتحدث باسم الحكومة الفرنسية يقول إن اتصالا هاتفيا سيجرى قريبا بين ماكرون وبايدن

منذ 3 ساعة 19 September، 2021
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