تركيا: سنتخذ بعض الخطوات لبناء مفاعلات نووية جديدة

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن “حكومته ستتخذ بعض الخطوات لبناء مفاعلات جديدة للطاقة النووية في ولاية سينوب ومنطقة تراقيا شمال غربي البلاد”.

وفي كلمة له، أكد أردوغان أن “مشاريع الطاقة النووية في سينوب وتراقيا من شأنها أن تعزز قوة الطاقة المتجددة وتساهم في تخفيض الأسعار، وأن محطة آق قويو النووية التي يجري بناؤها في مرسين حاليا، ستشكل نموذجا في هذا الإطار، وسيكون لها دور مهم في تأمين العاملين”.

ولفت الرئيس التركي الى أن “بلاده اكتسبت 13 ألف مهندس متخصص بالطاقة النووية، وأن هذا العدد سيزداد أكثر، وهذا يعني إعداد العاملين للمحطات الثانية والثالثة مبكرا”، مبيناً أن “حكومته تخطط لافتتاح الوحدة الأولى من آق قويو في النصف الأول من 2023، وستسعى جاهدة لإنهاء الوحدات الثلاث الأخرى في أقرب وقت”.

المصدر: وكالة الاناضول