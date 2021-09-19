رئيس وزراء أستراليا: نتفهم خيبة أمل فرنسا بعد إلغاء كانبيرا صفقة الغواصات ولكننا تتخذ القرارات التي تصب في مصلحتنا (وكالة سبوتنيك) – موقع قناة المنار – لبنان
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September 19 2021 - 09:56

رئيس وزراء أستراليا: نتفهم خيبة أمل فرنسا بعد إلغاء كانبيرا صفقة الغواصات ولكننا تتخذ القرارات التي تصب في مصلحتنا (وكالة سبوتنيك)

منذ 17 mins 19 September، 2021
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