حركة حماس: رغم اعادة اعتقال أبطال نفق الحرية ستبقى العملية دليلا دامغا على هشاشة وضعف المنظومة الأمنية الصهيونية

توجهت حركة حماس، على لسان المتحدث باسمها، حازم قاسم، بالتحية الكبيرة والتقدير العظيم لأبطال نفق الحرية في سجن جلبوع الذي اثبتوا قدرة الفلسطيني على الفعل المقاوم في كل الظروف وفي كل الأدوات.

وأضاف “بالرغم من اعادة اعتقال ابطال نفق الحرية، ستبقى هذه العملية دليلا دامغا على هشاشة وضعف المنظومة الامنية الصهيونية وعدم صمودها امام ارادة المقاتل الفلسطيني.

وأكدت أن “ما فعله الاسرى الستة كان بطولة عظيمة وجهاد كبير وانجاز عظيم سيسجل بأحرف من نور في سجل جهاد ونضال شعبنا الفلسطيني”.

وذكّرت حماس أن كتائب القسام على عهدها ووعدها بأن يكون ابطال عملية نفق الحرية الستة على رأس صفقة التبادل، وان يخرجوا مرفوعي الرأس من سجون الاحتلال وأن يفتح السجان الصهيوني بنفسه أبواب زنزانتهم .

المصدر: موقع العهد