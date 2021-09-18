الصحة الفلسطينية: تسجيل 19 وفاة و730 إصابة جديدة بكورونا – موقع قناة المنار – لبنان
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September 18 2021 - 17:14

الصحة الفلسطينية: تسجيل 19 وفاة و730 إصابة جديدة بكورونا

منذ 2 ساعة 18 September، 2021
العلم الفلسطيني
عربي وإقليمي - فلسطين

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في رام الله المحتلة السبت انه تم تسجيل 19 وفاة و730 إصابة جديدة بفيروس كورونا في قطاع غزة والضفة الغربية خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت الوزارة إن “الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: نابلس 121، جنين 65، طولكرم 52، قلقيلية 23، أريحا والأغوار 15، سلفيت 15، طوباس 11، رام الله والبيرة 47، ضواحي القدس 4، الخليل 9، بيت لحم 8، قطاع غزة 360″، وتابعت “تم تسجيل 14 حالة وفاة نتيجة الإصابة بالفيروس في قطاع غزة، 3 حالات في طولكرم، حالة في جنين، حالة في نابلس”.

وأشارت الوزارة إلى أن “حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: نابلس 153، جنين 141، طولكرم 213، قلقيلية 64، أريحا والأغوار 15، سلفيت 89، طوباس 26، رام الله والبيرة 136، ضواحي القدس 6، الخليل 29، بيت لحم 3، قطاع غزة 1500”.

المصدر: فلسطين اليوم

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