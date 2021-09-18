البيت الأبيض: واشنطن تأسف لاستدعاء باريس سفيرها في الولايات المتحدة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
September 18 2021 - 01:50

البيت الأبيض: واشنطن تأسف لاستدعاء باريس سفيرها في الولايات المتحدة

منذ 1 ساعة 18 September، 2021
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة