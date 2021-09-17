إرتفاع سعر صفيحة البنزين إلى 180.000 ليرة

صدر عن وزارة الطاقة والمياه – المديرية العامة للنفط، القرار رقم 180 حدد فيه سعر مبيع المحروقات السائلة. وجاء فيه:

المادة الاولى: يحدد الحد الاعلى لسعر جميع المحروقات السائلة تسليم المستهلك في كافة الاراضي اللبنانية كما يلي:

ل.ل/ العشرين ليتر

بنزين خال من الرصاص 98 اوكتان 180,000

بنزين خال من الرصاص 95 اوكتان 174,300

المادة الثانية: يتوجب على اصحاب المحطات الاعلان عن سعر المبيع للمحروقات بشكل ظاهر على محطاتهم.

المادة الثالثة: تلغى جميع القرارات والمذكرات والنصوص المخالفة لاحكام هذا القرار او غير المتفقة مع مضمونه.

المادة الرابعة: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور صدوره”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام