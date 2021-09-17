حكومة الوحدة الوطنية الليبية تعلن فتح الحدود مع تونس

أعلنت حكومة الوحدة الوطنية الليبية، الخميس، عن إعادة فتح حدود ليبيا مع تونس، بهدف تسهيل دخول المواطنين من الجانبين.

وقالت حكومة الوحدة الوطنية الليبية إن القرار جاء “تتويجا للجهود التي بدأها رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة مع الرئيس التونسي قيس سعيد أثناء اللقاء الذي جمعهما في تونس قبل أيام”.

وأسفر اللقاء بين الرئيسين عن اتفاقهما على تشكيل لجنة وزارية من الجانبين، عكفت على تقييم الأوضاع الأمنية والصحية، ووصلت لقرار فتح المعابر الحدودية، مع تعهد الجانبين بتلبية كافة الاشتراطات الأمنية والصحية لمواجهة جائحة كورونا من أجل سلامة الشعبين وتسهيلا لتنقل الأفراد والسلع بين البلدين، حسب المكتب الإعلامي للحكومة الليبية.

وأكدت حكومة الدبيبة على أن “علاقات ليبيا مع تونس راسخة ومتينة. وأن البلدين لديهما من الإرادة والالتزام ما يعزز جميع التفاهمات المبرمة بينهما خدمة لمصالح الشعبين الليبي والتونسي”.

المصدر: وكالات