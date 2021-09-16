الشيخ القطان زار مسؤول حزب الله في البقاع: نشكر السيد على ما يقوم به من تقديمات لكل اللبنانيين على اختلاف انتماءاتهم

زار رئيس جمعية “قولنا والعمل” الشيخ احمد القطان مسؤول منطقة البقاع في “حزب الله” الدكتور حسين النمر، وكانت مناسبة للتداول، بحسب بيان للجمعية، “في آخر المستجدات لا سيما في ظل وصول قافلة العزة والكرامة لكسر الحصار عن أهلنا وشعبنا في لبنان عموما وفي البقاع خصوصا”.

وأكد القطان “اهمية توزيع هذه المادة على كل من يحتاجها لعلنا بذلك نخفف من وطأة الوضع الاقتصادي الصعب الذي نعيشه، وتكون مناسبة لتحريك عجلة المؤسسات التي ستستفيد من مادة المازوت”.

وختم: “نحن إذ نشكر السيد نصرالله على ما يقوم به من تقديمات لكل اللبنانيين على اختلاف انتماءاتهم الطائفية والحزبية والمذهبية، نتمنى أن تكون باخرة كسر الحصار والبواخر الأخرى الآتية خلال الأسابيع والأشهر القادمة، سببا في التخفيف أكثر وأكثر عن أهلنا في البقاع، خاصة مع قدوم فصل الشتاء”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام