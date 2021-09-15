السيد نصرالله يدعو لعدم القيام بأي تجمعات شعبية أثناء مرور قافلة الصهاريج الناقلة للوقود

دعا الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله لعدم القيام بأي تجمعات شعبية أثناء مرور قافلة الصهاريج الناقلة للوقود.

وفي بيان له، مساء اليوم الأربعاء، قال السيد نصرالله “لقد اطّلعت على التحضيرات الشعبية والإعلامية القائمة في منطقة بعلبك الهرمل لاستقبال قافلة الصهاريج الناقلة للوقود يوم الخميس، وأنا أعرف حجم التفاعل الشعبي الكبير والصادق من قبل أهلنا الشرفاء مع هذه الخطوة”.

وتوجه السيد نصرالله بالشكر لهم هذا التفاعل وهذا الاحتضان المتواصل منذ عشرات السّنين، راجياً “منهم ومن الأخوة المسؤولين في حزب الله في المنطقة عدم القيام بأي تجمعات شعبية أثناء مرور القافلة وذلك حفاظاً على سلامة الجميع وراحتهم وتسهيلاً لعملية النقل في أفضل ظروف ممكنة”.

المصدر: موقع المنار