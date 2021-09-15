السيد نصرالله: لعدم القيام بتجمعات شعبية أثناء مرور قافلة الوقود حفاظا على سلامة الجميع وتسهيلا لعملية النقل – موقع قناة المنار – لبنان
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September 15 2021 - 19:56

السيد نصرالله: لعدم القيام بتجمعات شعبية أثناء مرور قافلة الوقود حفاظا على سلامة الجميع وتسهيلا لعملية النقل

منذ 1 ساعة 15 September، 2021
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