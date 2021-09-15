“الجهاد”: لن نترك الاسرى في سجون العدو الاسرائيلي بدائرة الاستهداف المتواصل

أكد عضو المكتب السياسي في حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين محمد حميد الأربعاء أن “الحركة لن تترك أبناءها في دائرة الاستهداف الصهيوني المتواصل داخل سجون العدو الاسرائيلي”.

وقال حميد في بيان له إن “حماية أبناءها في سجون الاحتلال أمانة كما حريتهم أمانة في أعنقانا جميعا”، وأضاف “نتابع ما يجري داخل السجون من هجمة متصاعدة تستهدف أسرى حركة الجهاد الإسلامي الأبطال، الذين عهدهم العالم كله جبالاً من الصمود والتحدي لا تلين عزائمهم، وهم يدافعون عن كرامة شعبهم وأمتهم ولا يقبلون الذلة ولا المهانة”.

المصدر: فلسطين اليوم