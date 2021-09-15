خضر عدنان: على الاحتلال الاسرائيلي ان يدفع ثمن تعذيب الاسرى

أكد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين خضر عدنان الأربعاء ان “تعرية الأسرى الأربعة المعاد اعتقالهم وتعذيبهم بعد اعتقالهم، رسالة للمقاومة بأن عليها تحمل مسؤولياتها، وعلى الاحتلال الاسرائيلي أن يدفع الثمن”.

ودعا عدنان “كافة الجهات الفلسطينية الحكومية والصحية والإعلامية، لفضح جرائم الاحتلال ومقاطعته على كافة الصعد”، وقال “تحمل الأسير البطل محمود العارضة المسؤولية الكاملة عن عملية حفر سجن نفق جلبوع، وسؤاله عن ما يجري داخل سجون الاحتلال يعبر مدى حبه لإخوانه الأسرى وحرصه الشديد على عدم المساس بهم”.

المصدر: فلسطين اليوم