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September 15 2021 - 10:36

“طالبان”: واشنطن أخلت بوعودها

منذ 54 mins 15 September، 2021
أمير خان متقي
أخبار دولية - افغانستان

اتهم وزير خارجية حكومة “طالبان” أمير خان متقي “الولايات المتحدة الاميركية بأنها أخلت بوعدها بشطب أسماء قادة الحركة من قائمتها السوداء”.

وقال متقي “أمريكا تعهدت بشطب أسماء جميع قادة الإمارة الإسلامية من القائمة السوداء، لكنها لم تف بوعودها، وهذا خرق وانتهاك لاتفاقية الدوحة”.

وأشار متقي إلى أن “أفغانستان تريد علاقات جيدة وثنائية مع دول في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك الولايات المتحدة، التي يجب ألا تمارس ضغوطا على أفغانستان”، وأضاف “الدول التي لا تعترف بشرعيتنا سياساتها سلبية”.

وشدد على “أننا نفي بوعودنا ونطلب من دول العالم عدم التدخل في شؤوننا. نحن تعهدنا بعدم استخدام أراضينا ضد أي دولة ونتمسك بهذا الالتزام”.

المصدر: روسيا اليوم

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