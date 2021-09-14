اشتباك مسلح بين المقاومين الفلسطينيين وقوات الاحتلال على حاجز الجلمة في جنين – موقع قناة المنار – لبنان
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September 14 2021 - 23:50

اشتباك مسلح بين المقاومين الفلسطينيين وقوات الاحتلال على حاجز الجلمة في جنين

منذ 1 ساعة 14 September، 2021
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