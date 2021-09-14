قطر تحذر من عجزها عن تحمل مسؤولية مطار كابل بحال عدم التوصل لاتفاق واضح للجميع مع طالبان

حذرت قطر الثلاثاء، من “عدم قدرتها على تحمل مسؤولية مطار العاصمة الأفغانية كابل في حال عدم التوصل إلى اتفاق مع حركة طالبان”، وفق ما أفادت به وكالة “فرانس برس”. وفي مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الإسباني، قال وزير خارجية قطر، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني “يجب أن يكون لدينا اتفاق واضح للجميع، لجميع الأطراف بشأن الجهة التي ستتولى الجانب التقني وتلك التي ستتولى الجوانب الأمنية”.

وأضاف “لا يمكننا تحمل أي مسؤولية في المطار في حال عدم التطرق لهذه الأمور وتوضيحها”. وتؤدي قطر دور الوسيط بين طالبان والمجتمع الدولي ونقلت العديد من الدول بما في ذلك الولايات المتحدة سفاراتها من كابل إلى الدوحة. وتعرض مطار كابل لأضرار جسيمة خلال عملية الإجلاء لأكثر من 120 ألف شخص التي طغت عليها الفوضى وانتهت بانسحاب القوات الأمريكية في 30 آب/أغسطس الماضي.

المصدر: روسيا اليوم