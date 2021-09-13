رئيسة وزراء اسكتلندا: لن ننظم أي استفتاء على الاستقلال قبل رفع قيود كورونا

قالت رئيسة وزراء اسكتلندا نيكولا ستورجون إنها لن توافق على إجراء استفتاء ثان على استقلال بلادها عن بريطانيا، حتى رفع قيود مكافحة كورونا.

وخلال مؤتمر للحزب الوطني الاسكتلندي، أشارت ستورجون إلى أنه “حتى تحصل حملات الاستفتاء على التركيز الملائم من الشعب الاسكتلندي، فإنه من الضروري ألا تكون البيئة العامة في البلاد تلزم المواطنين بتصرفات معينة في حياتهم اليومية”.

وأوضحت أن”هذا التأجيل ليس فقط بشأن سلامة مراكز الاقتراع، لكن أيضا للتأكد أنه بينما تواجه البلاد هذا القرار الهام والكبير حول مستقبلها ستكون قادرة على التركيز بشكل مناسب وغير منشغلة بأزمة كوفيد-19″، داعية إلى “إجراء استفتاء آخر بحلول نهاية عام 2023 عندما تنتهي جائحة كورونا”.

واعتبرت ستورجون أن “الضربة الاقتصادية التي لحقت بالأفراد والشركات نتيجة مغادرة المملكة المتحدة للاتحاد الأوروبي، والتي عارضها معظم الاسكتلنديين، قد تفاقمت بسبب سياسات الهجرة المتشددة التي أضرت بالقوى العاملة”.

وأضافت: “رئيس الوزارء بوريس جونسون وحكومته المحافظة في لندن سيستخدمون كل ذلك الضرر الذي تسببوا به للمطالبة بمزيد من السيطرة.. بجعلنا أكثر فقرا، سيقولون إننا لا نستطيع أن نكون مستقلين. بقطع تجارتنا مع الاتحاد الأوروبي، سيقولون إننا نعتمد بشكل كبير على بقية المملكة المتحدة”.

وقالت: “بصراحة لا يعود القرار إلى حكومة وستمنستر التي لديها ستة نواب فقط في اسكتلندا لتقرير مستقبلنا دون موافقة الناس الذين يعيشون هنا”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية