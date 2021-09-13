مراسل المنار: بدء الجلسة الاولى للحكومة اللبنانية في قصر بعبدا لاختيار لجنة صوغ البيان الوزاري – موقع قناة المنار – لبنان
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September 13 2021 - 11:58

مراسل المنار: بدء الجلسة الاولى للحكومة اللبنانية في قصر بعبدا لاختيار لجنة صوغ البيان الوزاري

منذ 41 mins 13 September، 2021
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