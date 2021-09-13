عناوين واسرار الصحف اللبنانية ليوم الاثنين 13-09-2021

العناوين

الأخبار

ـ البطاقة التمويلية في خطر

ـ هديّة سلامة لميقاتي: رفع الدعم قبل الانتقال إلى السرايا!

ـ طهران ــ الرياض: جلسة حوار رابعة في بغداد قريباً

ـ لا حسم في الجنوب السوري: روسيا ضامناً أوّل لـ«أمن إسرائيل»

البناء

ـ مؤشرات أميركية جديدة نحو سورية… وتفاهم «الوكالة» مع طهران تمهيد دولي للعودة إلى فيينا

ـ حكومة ميقاتي تنطلق بترحيب دولي عربي… التحدي الداخلي سعر الصرف ورفع الدعم

ـ البيان الوزاري لصندوق النقد… والثقة المتوقعة تقارب الـ 100… ونصرالله الليلة لخطة السفن

الديار

ـ الاجتماع الأول لحكومة ميقاتي اليوم… هل تنجح بفك عزلة لبنان المالية؟

ـ الإرادة السياسية للحكومة هي من سيُحدّد مطالب صندوق النقد الدولي وقيمة المساعدة

ـ الشق المعيشي هو الأولوية… ما هي خيارات الحكومة الاقتصادية؟

الجمهورية

ـ بيان سريع وثقة أسرع

ـ حكومة المظلة الفرنسية – الايرانية – المصرية

ـ نجيب الثالث.. أنا أبو الحكومة!

ـ هل تغيرت السياسة الأميركية تجاه سوريا؟

ـ البنزين حصراً في السوق السوداء هذا الأسبوع

اللواء

ـ لجنة البيان اليوم: مفاوضات صندوق النقد والانتخابات النيابية

ـ حماس وزاري لمقاربة الملفات.. والمحروقات أول الاختبارات

ـ الاحتلال يُطارد آخر بطلين من أسرى سجن جلبوع

ـ بغداد وطهران: الربط السككي والاتفاق على إلغاء التأشيرات

النهار

ـ أول استحقاقات الحكومة المحروقات ووزراء “متنمّرون”!

ـ الجلسة الأولى لمجلس الوزراء اليوم تشكل لجنة البيان الوزاري وميقاتي عقد لقاءات وزارية تمهيدية

ـ إيران إستقبلت الكاظمي وأبدت مرونة حيال الرقابة النووية

ـ اعتقال 4 من الفلسطينيين الستة الفارين من سجن جلبوع الإسرائيلي

الاسرار

البناء

-قالت مصادر مالية انّ بمستطاع الحكومة اللبنانية الجديدة تأسيس صندوق للنهوض يسهم فيه القطاع المصرفي بعشرة مليارات دولار ومثلها من مصرف لبنان و10% من الودائع، وعندها يصبح مشروعاً تأمين مساهمة الدولة فيه بجزء من الذهب بذات القيمة، ومثلها من كلّ من صندوق النقد الدولي وعدد من المانحين الأصدقاء…

-قال خبراء في شركات الأمن في كيان الاحتلال انّ تكنولوجيا إدارة السجون وتقنياتها التي كانت تمثل مليارت الدولارات من الدخل الإجمالي للكيان عبر عقود مع عدد من دول العالم تعرّضت لهزة كبيرة بعد نفق الحرية، بمعزل عن مصير الأسرى المحررين، وانّ عقوداً قيد التجديد تتعرّض لإعادة النظر!

الجمهورية

ـ أقفلت بورصة التوزير على سقوط 7 أسماء كانت قد استعدّت للصورة التذكارية مطلع الأسبوع المقبل، ومن بينهم 3 إعلاميين.

ـ حذف عدد من الوزراء مواقف كانوا قد عبّروا عنها ضد المنظومة الحاكمة، بينما لم يتمكن عدد آخر من إخفاء ما يُدينهم ويُهينهم.

اللواء

-طلب مرجع بارز من أحد الوزراء الجدد الإتصال بمرجع سابق وشكره على تسميته ودعم توزيره!

-يعتبر رئيس تيار سياسي مقرب من العهد أنه انتصر في معركته الطويلة التي سبقت ولادة الحكومة، لأنه استطاع أن يسمي معظم الوزراء المسيحيين، والتقى بعض الوزراء المسلمين قبل إعلان توزيرهم!

-تساءلت أوساط سياسية عن مبررات صدور بيانات فردية متفرقة عن رؤساء الحكومات السابقين ترحب بتشكيل الحكومة، عوض صدور بيان واحد بإسم الجميع، كما كان يحصل في مواقف مفصلية سابقة!

النهار

-تستعد المؤسسات التربوية الخاصة لإطلاق حملة داعية لتجميد مفاعيل القانون 515 الذي يحدد الأقساط المدرسية ما بين الرواتب والأجور ونفقات التشغيل إذ لم يعد ممكناً العمل به بعد دولرة تسعير كل الخدمات التقنية والمشتقات النفطية.

-تتكثف اللقاءات بين بعض النواب المستقيلين والمجتمع المدني من أجل وضع اللمسات الأخيرة على لوائح المرشحين للانتخابات النيابية واستعداداً للمؤتمر العام وإعلان الوثيقة السياسية.

نداء الوطن

ـ تبيّن ان مديرية المحاسبة في وزارة المالية قد أعدت سلسلة مراسلات لوزير المالية السابق غازي وزني لتوقيعها قبل التسليم والتسلم بالاتفاق مع مديرة مكتبه تتضمن رفضاً لكافة موازنات المؤسسات العامة وطلبات نقل الاعتمادات في موازنتها وذلك في اطار الكباش الحاصل بين تلك المديرية وبين عدد من المؤسسات العامة.

ـ عمد وزير الطاقة والمياه قبل صدور مراسيم الحكومة الى التمديد خلافاً للقانون لعدد من المستخدمين في هيئة ادارة قطاع البترول رغم اعتراض الجهات الرقابية.

ـ لوحظ ان وتيرة التحضيرات للانتخابات النيابية قد توقفت خلال الاسبوع الماضي ما يشير الى وجود نية لتأجيلها او تطييرها.

المصدر: صحف