الجيش اللبناني: توقيف سوري في مجدل عنجر شارك في خطف راهبات معلولا

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:

“بتاريخ 11/9/2021 أوقفت دورية من مديرية المخابرات في بلدة مجدل عنجر – البقاع الغربي، السوري (ف.خ) الملقب بأبو عناد، لتوليه قيادة مجموعة مسلحة تابعة لتنظيم فتح الشام الإرهابي (جبهة النصرة سابقا)، شارك في عملية خطف راهبات معلولا واحتجازهن ثم إطلاقهن مقابل الإفراج عن عدد من مسلحي التنظيم المذكور. كما شارك مع مجموعته في عدة معارك في جرود القلمون وفي معركة عرسال بتاريخ 2/8/2014. وضبطت داخل منزله كتبا دينية عائدة للتنظيم المذكور ومنظارا وأربعة هواتف خلوية و3 كاميرات وبزة عسكرية زيتية اللون”.

المصدر: الوكالة الوطنية