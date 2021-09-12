الجيش اللبناني: توقيف سوري في مجدل عنجر شارك في خطف راهبات معلولا – موقع قناة المنار – لبنان
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September 12 2021 - 14:24

الجيش اللبناني: توقيف سوري في مجدل عنجر شارك في خطف راهبات معلولا

منذ 47 mins 12 September، 2021
شعار الجيش اللبناني
لبنان

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:

“بتاريخ 11/9/2021 أوقفت دورية من مديرية المخابرات في بلدة مجدل عنجر – البقاع الغربي، السوري (ف.خ) الملقب بأبو عناد، لتوليه قيادة مجموعة مسلحة تابعة لتنظيم فتح الشام الإرهابي (جبهة النصرة سابقا)، شارك في عملية خطف راهبات معلولا واحتجازهن ثم إطلاقهن مقابل الإفراج عن عدد من مسلحي التنظيم المذكور. كما شارك مع مجموعته في عدة معارك في جرود القلمون وفي معركة عرسال بتاريخ 2/8/2014. وضبطت داخل منزله كتبا دينية عائدة للتنظيم المذكور ومنظارا وأربعة هواتف خلوية و3 كاميرات وبزة عسكرية زيتية اللون”.

المصدر: الوكالة الوطنية

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