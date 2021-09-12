قوات العدو الاسرائيلي تطلق النار في الهواء ترهيباً، فوق رأس سيدة كانت تجمع النباتات في خراج بلدة ميس الجبل – الكروم الشراقي (الوكالة الوطنية) – موقع قناة المنار – لبنان
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September 12 2021 - 14:24

قوات العدو الاسرائيلي تطلق النار في الهواء ترهيباً، فوق رأس سيدة كانت تجمع النباتات في خراج بلدة ميس الجبل – الكروم الشراقي (الوكالة الوطنية)

منذ 1 ساعة 12 September، 2021
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