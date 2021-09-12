وفد من حزب الله برئاسة قماطي زار البزري وحمود في صيدا وعزى سعد

جال وفد من “حزب الله” برئاسة عضو المجلس السياسي ومسؤول ملف الأحزاب محمود قماطي على الفاعليات السياسية في صيدا، والتقى رئيس بلدية صيدا السابق الدكتور عبد الرحمن البزري ورئيس الإتحاد العالمي لعلماء المقاومة الشيخ ماهر حمود.

واشار بيان الحزب الى أن “الوفد الذي ضم الدكتور علي ضاهر والشيخ زيد ضاهر وسعيد ناصر الدين، أجرى عرضا للمستجدات على الساحتين الإقليمية واللبنانية، وأبدى الجميع ارتياحهم لتشكيل الحكومة التي يجب عليها أن تتحمل المسؤولية أمام المواطنين في ظل الأزمة الإقتصادية والإجتماعية الخانقة التي تمر بها البلاد”.

ووجه الوفد التحية للمجاهدين في فلسطين، “أبطال عملية نفق الحرية النوعية في سجن جلبوع الذين اكدوا أن عزيمة وإرادة المجاهدين ثابتة لا تتراجع مهما كانت العذابات والتضحيات”. كما زار الوفد مركز معروف سعد الثقافي في صيدا، حيث قدم التعازي للأمين العام للتنظيم الشعبي الناصري النائب الدكتور أسامة سعد ومعروف مصطفى سعد بوفاة شقيقه نديم.

المصدر: الوكالة الوطنية