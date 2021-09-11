الناتو: كنا ندرك حتمية سقوط الحكومة في كابل وعودة طالبان إلى السلطة

قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي(الناتو) ينس ستولتنبرغ إن “كافة دول الناتو كانت تدرك حتمية سقوط الحكومة في كابل وعودة طالبان إلى السلطة”.

واعتبر ستولتنبرغ في حديث له ان “سقوط النظام السابق في أفغانستان يرجع بشكل أساسي إلى انهيار القيادة السياسية والعسكرية للبلاد وليس فقط بسبب الانسحاب الاميركي من هناك”.

ولفت ستولتنبرغ الى أنه “لم يكن بإمكان حلفاء الولايات المتحدة في الناتو مواصلة العملية العسكرية في أفغانستان بعد انسحاب القوات الأمريكية”، وتابع “بدون الولايات المتحدة، كان سيصعب على بقية الحلفاء مواصلة الحملة العسكرية”.

وقال ستولتنبرغ إن “احتفاظ الدول الأعضاء في الناتو بوحدات عسكرية في أفغانستان كان سيؤدي حتما إلى زيادة إنفاقها العسكري”، واضاف “كان سيكون من الصعب للغاية على الحلفاء الأوروبيين إقناع البرلمانات بتخصيص أموال إضافية وزيادة القوة العسكرية في أفغانستان في إطار حملة بدأت لحماية المصالح الأمريكية”.

المصدر: روسيا اليوم