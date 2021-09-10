الحكومة الجديدة في لبنان.. بالأسماء

أعلن الامين العام لمجلس الوزراء اللبناني محمود مكية الجمعة التشكيلة الحكومية الجديدة في لبنان برئاسة نجيب ميقاتي.

والتشكيلة الحكومية هي:

نجيب ميقاتي رئيسا للحكومة، سعادة الشامي نائبا للرئيس، عبدالله بو حبيب وزيرا للخارجية والغتربين، عباس الحلبي وزيرا للتربية والتعليم العالي، جورج قرداحي وزيرا للاعلام، هنري خوري وزيرا للعدل، جورج كلاس وزيرا للشباب والرياضة، موريس سليم وزيرا للدفاع، عصام شرف الدين وزيرا للمهجرين، يوسف الخليل وزيرا للمالية، نجلا رياشي وزيرة دولة لشؤون التنمية الادارية، فكتور الحجار وزيرا للشؤون الاجتماعية، جوني القرم وزيرا للاتصالات، وليد نصار وزيرا للسياحة، بسام مولوي وزيرا للداخلية والبلديات، جورج كوجيكيان وزيرا للصناعة، فراس ابيض وزيرا للصحة العامة، وليد فياض وزيرا للطاقة والمياه، محمد بسام مرتضى وزيرا للثقافة، عباس الحاج حسن وزيرا للزراعة، ناصر ياسين وزيرا للبيئة، مصطفى بيرم وزيرا للعمل، علي حمية وزيرا للاشغال العامة والنقل، امين سلام وزيرا للاقتصاد والتجارة.

المصدر: موقع المنار