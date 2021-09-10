الجيش النيجيري يعلن اعتقال عضو بارز في بوكو حرام

أعلن الجيش النيجيري أن قواته اعتقلت عضوا بارزا في جماعة بوكو حرام في ولاية بورنو شمالي البلاد.

وقال المتحدث باسم الجيش أونيما نواتشوكو إن ياوي مودو عضو الجماعة، اعتقل على طريق دامبوا واجيروكو.

وأضاف نواتشوكو أن الجيش أغار أيضا على موقعين في بورنو ومنطقة مجاورة صنعت فيهما عبوات ناسفة.

ويعتقد أن الموقعين استخدما من قبل “بوكو حرام” والفصيل المنشق عنها “تنظيم داعش في ولاية غرب إفريقيا”.

لم يقدم الجيش مزيدا من التفاصيل بشأن العملية باستثناء قوله إنه تم أيضا العثور على 251 عبوة من سماد اليوريا الذي يستخدم في صنع المتفجرات، واعتقال “اثنين من إرهابيي بوكو حرام”. سيئي السمعة”.

المصدر: وكالات