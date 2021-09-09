9 أسعار للدولار الواحد في بلد واحد.. لبنان يرحب بكم – موقع قناة المنار – لبنان
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September 9 2021 - 21:20
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إطلاق البطاقة التمويلية في وزارة الشؤون الاجتماعية: تقديم الطلبات الكترونيا ابتداء من 15 ايلول وحتى 31 تشرين الثاني
وزير الشؤون الاجتماعية رمزي مشرفية: الدفع سيكون بالدولار الامريكي أو ما يعادله بالليرة اللبنانية في السوق الموازي
كتلة الوفاء للمقاومة تجدد دعوتها إلى تشكيل الحكومة بأسرع وقت ممكن
كتلة الوفاء للمقاومة تؤكد إصرار الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله على مساعدة اللبنانيين عبر البواخر الإيرانية
الوزيرة عكر تبحث مع نظيرها الاردني على هامش إجتماع مجلس الجامعة العربية موضوع إستجرار الغاز المصري إلى لبنان
قوات كبيرة من جيش الاحتلال تواصل بمساندة طائرات هليكوبتر وتجسس البحث عن الأسرى الفلسطينيين الـ6 الذين خرجوا من سجن جلبوع
وحدات من جيش الاحتلال الصهيوني تقتحم مساجد أم الفحم في أراضي الـ48 وتصادر تسجيلات الكاميرات
إعلام العدو: مصلحة السجون نقلت 300 أسير من سجن "جلبوع" إلى أقسام أخرى وتبقَّى في السجن ما يقارب 100 أسير
مؤسسات الاسرى ومؤسسات حقوقية فلسطينية تطلق نداء عاجلاً للأمم المتحدة لحماية الاسرى الفلسطينيين
بيان مؤسسات الاسرى: حالة التوتر لا تزال تخيم على أقسام الاسرى في سجون الاحتلال
نادي الاسير الفلسطيني: الاسرى في قسم 7 في سجن ريمون أحرقوا عدداً من الغرف رفضاً لعمليات القمع التي يمارسها الاحتلال
مهجة القدس: نقل جميع أسرى حركة الجهاد الاسلامي من قسم 5 في سجن النقب الى سجون أخرى
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
حركة طالبان: نريد علاقات إيجابية وقوية مع جيراننا ودول العالم على أساس تحقيق المصالح العليا لأفغانستان
الخارجية الفرنسية: نأسف لأن الأفعال غير متطابقة مع الأقوال في تصرفات حركة طالبان ولم يتم تلبية متطلبات المجتمع الدولي
مصادر يمنية: انهزام قوة كبيرة للعدوان في عدد من القرى الجبلية بمديرية التحيتا بمحافظة الحديدة في خرق واضح لاتفاق السويد
انطلاق عملية التصويت بالمغرب لاجراء انتخابات عامة في يوم واحد تضم انتخاب أعضاء مجلس النواب ومجالس المحافظات
روسيا: قتلى وجرحى جراء انفجار غاز في مبنى سكني بضواحي موسكو تسبب بانهيار عدد من الشقق السكنية
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
يتحدث الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله الأحد المقبل الساعة 18:00 بتوقيت بيروت في ذكرى مرور أسبوع على شهادة القائد عباس اليتامى
يتحدث الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله الأحد المقبل الساعة 18:00 بتوقيت بيروت في ذكرى مرور أسبوع على شهادة القائد عباس اليتامى
جمعية الإمداد تستمر في استقبال كسوة العيد وكفالة اليتيم والصدقات وزكاة الفطرة وبدلات الافطار والتبرعات المالية والعينية على الأرقام 01555717_76641631 أو عبر حسابها في فروع القرض الحسن 14-814
9 أسعار للدولار الواحد في بلد واحد.. لبنان يرحب بكم
منذ 57 mins
9 September، 2021
تقارير مصورة
9 أسعار للدولار الواحد في بلد واحد.. لبنان يرحب بكم.
المصدر:
قناة المنار
سعر الدولار في لبنان
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الصحافة اليوم 25-06-2020
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